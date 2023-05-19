Студент похитил из открытой машины электроинструменты в Самарской области

Теперь молодого человека ждет суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани у 32-летнего местного жителя похитили из припаркованного недалеко от своего дома автомобиля электроинструменты на 7500 рублей.

— Бензиновый триммер и строительный миксер мужчина хранил в машине, двери которой он не закрывал. Похищенные инструменты оказались сданы в комиссионные магазины в разных районах города, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Вором оказался 19-летний уроженец села Шигонского района – студент одного из учебных заведений города. Полицейские задержали его на территории Сызрани. Как выяснилось он в результате сдачи в ломбарды электроинструментов он выручил четыре тысячи рублей и потратил их на собственные нужды.

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Материальный ущерб молодой человек возместил полностью.

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