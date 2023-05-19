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НовостиОбщество19 мая 2023 11:46

В ТТУ Самары назвали сроки запуска электробуса до Южного города

Об этом «КП-Самара» рассказал руководитель ТТУ Михаил Ефремов
Евгений ЕГОРОВ
Электробус пойдет по маршруту, как только смонтируют зарядную станцию в Южном городе. Фото: соцсети

Электробус пойдет по маршруту, как только смонтируют зарядную станцию в Южном городе. Фото: соцсети

Руководитель ТТУ г. Самары Михаил Ефремов рассказал корреспонденту «КП-Самара», когда по маршруту № 108 «Губернский рынок — Южный город» будет запущено электробусное движение.

- Сейчас все зависит того, когда будет готова к эксплуатации зарядная станция в Южном городе. Рассчитываем, что сможем открыть движение к 10 июня, - сказал Михаил Ефремов.

Установкой зарядной станции занимается компания «Юг — Сети». Вторая «зарядка» находится на территории троллейбусного депо № 1, в непосредственной близости от конечной остановки «Губернский рынок».

Электробус белорусского производства долгое время работал в Самаре в тестовом режиме, а в декабре 2022 года был приобретен вместе с зарядными станциями в собственность самарского ТТУ.