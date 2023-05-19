Начальник самарского управления ФСИН Рамиз Алмазов собрался на пенсию

Рамиз Алмазов работает в областном ФСИН с 2011 года / Фото: 63.fsin.gov.ru

В УФСИН Самарской области могут произойти кадровые перестановки. Появилась информация, что начальник ведомства, генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов намерен покинуть свой пост.

По предварительным данным, на утренней планерке в пятницу, 19 мая 2023 года, Рамиз Алмазов сообщил, что написал рапорт о выходе на пенсию. Как пишет OBOZ.INFO, пока руководитель ведомством с приставкой «и.о.» будет один из его заместителей — полковник внутренней службы Александр Демидов.

Напомним Рамизу Алмазову 63 года. Он родом из Грузии. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР. Служил в воинской части в Калининградской области, затем в уголовно-исполнительной системе Хакасии, а с 2003-го — в УИС республики Тыва. В декабре 2011 года его назначили начальником ГУФСИН по Самарской области, в марте 2017-го — начальником УФСИН по Самарской области.

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