Самарский университет имени Королева вошел в топ-20 лучших вузов страны по девяти предметным рейтингам

Фото: Виктория Усянова/Самарский университет

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») представило свежие предметные рейтинги университетов России. В 2023 году количество охваченных областей увеличилось на 20% и составило 35 направлений – это математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальных и гуманитарных направлений, а также педагогика, медицина и сельское хозяйство. Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие.

Всего в списки лучших вошли 164 университета из 42 регионов России (в 2022 году в 29 рейтингов входили 136 образовательных организаций из 41 субъекта РФ). Лидерами, как и в 2022 году, стали МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Этим вузам удалось войти в топ-3 предметных рейтингов по более чем 10 областям.

Самарский университет им. Королева вошел в топ-20 лучших вузов сразу в 9 областях. При этом в направлении «Авиационная и ракетно-космическая техника» вуз занял 4 место, а по направлению «История и археология» поднялся на 13 место.

Самарский университет им. Королёва вошел в 9 предметных рейтингов:

-«Авиационная и ракетно-космическая техника» - 4 место;

- «История и археология»- 13 место;

- «Химия»- 15 место;

- «Социология»- 18 место;

- «Биология»- 19 место;

- «Машиностроение и робототехника» - 19 место;

- «Технологии материалов» - 19 место;

- «Физика» - 20 место;

- «Политология и международные отношения» - 20 место.