Работы по защите и сохранению двух ОКН в зоне метростроя проведут в Самаре

Работы по защите старинных зданий стартуют в ближайшее время Фото: администрация Самары

В Самаре проведут работы по сохранению и защите двух объектов культурного наследия, которые расположены в зоне проходки и строительства станции метро «Театральная». Речь идет об ОКН «Дом на усадьбе мещан Аржановых» на улице Галактионовской, 107, которому более 120 лет, и о доме конца XIX века на улице Самарской, 182. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, на улице Галактионовской создадут геотехнический барьер (экран) между котлованом станции и лестничным выходом. Это позволит защитить здание от влияния строительства станционного комплекса. На улице Самарской планируют укрепить грунт с помощью пропитки. Там смонтируют грунтоцементные сваи по углом 9 градусов и манжетные колонны. Работы должны начать в ближайшее время.

– В компенсационных работах есть некоторая разница. На улице Галактионовской возможно устройство вертикального барьера, который будет останавливать вибрационные и динамические воздействия. Под домом на улице Самарской будет проходить тоннель. Влияние на здание неизбежно. Его осадки нужно скомпенсировать, – отметил замдиректора Управления капитального строительства Александр Богданов.

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