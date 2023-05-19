Эковолонтеры очистили берег Татьянки от мусора

Мероприятие собрало около 50 участников Фото: Мария Губанова

19 мая на берегу реки Татьянки, собралось около 150 экодобровольцев, чтобы принять участие в акции «Комсомольской правды» в рамках движения #Экоравновесие. Ее цель - уборка территории от мусора. Татьянка является притоком Волги и мусор, который попадает в нее с берегов, нередко оказывается в «матушке-реке».

Команда Медиагруппы «Комсомольская правда»» совместно с представителями регионального Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Департамента городского хозяйства и экологии г.о. Самара, Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, Российского экологического оператора, волонтеров АО «Транснефть-Приволга», ООО «НЗМП», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», АО «КНПЗ», АО «Сызранский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ», ООО «Самарский ИТЦ», Самарского государственного технического университета, Управления федеральной службы судебных приставов СО, АО «Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке», ОАО «Самарский хлебозавод № 5», ООО "ПУЛЬС Самара", ООО «СамараНИПИнефть»,Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Росрыболовства, АНО «Чистые водоемы» очистили берег от твердых бытовых отходов.

Партнером мероприятия является ООО РСЭ трейдинг Микрозим™.

Всего волонтеры собрали 20 кубов мусора на 5 гектарах прибрежной территории. Попадались и необычные экземпляры, такие как брошенное одеяло, домашняя мебель и дверь.