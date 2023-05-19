Самарский университет им. Королева провел карьерный фестиваль для студентов, выпускников и горожан

ФОто: Дарья Назарова

Почти 4000 участников, 150 вакансий, 36 компаний из 4 регионов, 2 дня – такова первая статистика прошедшего накануне фестиваля «Запуск карьеры». А еще речь шла об организации студенческих практик и стажировок, о вариантах поступления в магистратуру и аспирантуру по направлению от предприятий.

Уникальный формат позволил в неформальной обстановке встретиться работодателям и кандидатам на вакансии – студентам региональных вузов и ссузов, выпускникам, горожанам, заинтересованным в трудоустройстве.

Диджей, лотерея «Бинго», угощения и даже научное шоу от студенческих объединений университета с одной стороны, а с другой – собеседования, изучение предложений, подсчитывание выгод при возможном переезде, а еще разбор резюме на мастер-классах, изучение правил поведения во время собеседования. Службы кадров 36 предприятий из Самары, Тольятти, Москвы, Екатеринбурга, Саратова, в основном из оборонно-промышленного комплекса, постарались максимально открыто рассказать о процессе устройства на работу.

Параллельно на круглом столе работодатели встретились с представителями университета. Обсудили разработку образовательных программ, отвечающих требованиям работодателей.