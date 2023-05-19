Горячую воду отключат в двух районах Самары с 21 по 23 мая 2023 года

Без горячей воды придется посидеть жителям Промышленного и Кировского районов Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Промышленного и Кировского районов Самары на три дня остануться без горячей воды. Подачу ресурса приостановят с 21 по 23 мая 2023 года. Причина — проведение текущего ремонта теплосетей Самарской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».

Так, без горячей воды останутся жилые дома и организации, расположенные в границах улиц Стара-Загора, Ташкентской, Георгия Димитрова, Губанова, Солнечной, проспекта Кирова, улиц Силовой, Ново-Вокзальной, Московского шоссе, улицы Алма-Атинской, проспекта Карла Маркса, улиц Нагорной, Победы, Металлургов, Физкультурной, Мелекесской, Литвинова, Земеца, Краснодонской и проспекта Юных Пионеров.

Теплоэнергетики приносят извинения за временные неудобства и просят горожан с пониманием отнестись к проводимым работам, ведь они часть подготовки Самары к предстоящей зиме.

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