Информационный центр акции «Ночь музеев» заработал в Самаре 19 мая 2023 года

В инфоцентре волонтеры расскажут все о площадках-участницах "Ночи музеев-2023" Фото: администрация Самары

В пятницу, 19 мая 2023 года, в Самаре заработал информационный центр акции «Ночь музеев». Его открыли на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— В информационном центре работают волонтеры. Они расскажут о площадках, принимающих участие в «Ночи музеев-2023», и запланированных программах. В центре можно получить карту, где указаны участники акции, режим их работы и номера телефонов, — отметили в мэрии.

Сегодня инфоцентр будет работать до 20:00. В субботу, 20 мая 2023 года, — с 12:00 до 23:00.

Напомним, «Ночь музеев» пройдет в Самаре 20 мая 2023 года. Начало детской программы — в 12:00, основной — в 18:00. По основным «музейным» точкам будут ходить бесплатные экскурсионные автобусы (от филиала Третьяковки до Хлебной площади). Время их работы — с 15:00 до 23:30. Интервал движения — 15 минут.

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