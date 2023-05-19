В Самарской области проходят информационно-правовые семинары в рамках проекта «Мой дом»

На семинарах специалисты консультируют и обучают актив МКД экономическим и правовым основам жилищно-коммунальных отношений / Фото: Единая Россия

В Самарской области продолжает работать региональный партпроект «Мой дом». В рамках него каждый четверг в губернии проходят информационно-правовые семинары. Их проводят для собственников многоквартирных домов, председателей советов МКД, ТОС и ТСЖ.

Проект «Мой дом» запустили в Самарской области в 2021 году. Его инициировал губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров. За два года проект помог жильцам найти ответы на многие вопросы и прокачать свои знания. На семинарах специалисты консультируют и обучают актив МКД экономическим и правовым основам жилищно-коммунальных отношений, учат формировать правильные договорные отношения с УК.

- В первую очередь стараемся дать людям новые знания о том, как грамотно управлять домом, как находить необходимые сведения, защищать свои права. Хотелось бы отметить: что результаты есть. Правовая грамотность участников проекта существенно выросла. Количество жалоб в ГЖИ снизилось примерно на 15%, - отметила глава Госжилинспекции Самарской области, один из инициаторов проекта «Мой дом», координатор партпроектов «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД» Виктория Каткова.

На одном из последних семинаров Виктория Каткова предложила участникам обратить внимание на федеральный проект «Добрососедство». В следующую пятницу, 26 мая 2023 года, будет отмечаться Международный день соседей. В этот день энтузиасты проведут во многих МКД мероприятия по укреплению добрососедских отношений.

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