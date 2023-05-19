Джаз, басы и немое кино ждут гостей «Ночи музеев» в Самаре в мае 2023 года

Организаторы подготовили насыщенную программу Фото: администрация Самары

В субботу, 20 мая 2023 года, в Самаре состоится акция «Ночь музеев». Организаторы подготовили насыщенную программу. Рассказываем, что ждет гостей мероприятия.

В Струковском саду с 12:00 будут работать детские площадки. В течение дня состоятся выступления квартета INTRO, Marvisla trio, группы Jazz Time, квартета Александра Корбасова и других исполнителей. А в 18:30 на Летней эстраде стартует проект «Немое кино».

В сквере Эльдара Рязанова запланирован мини-концерт творческого объединения «Многоточие», спектакль-концерт «10 лет на двоих». Завершится программа вечерним киносеансом «Старики разбойники». Начало – в 22:00.

Ознакомиться с программой дня более подробно можно здесь.