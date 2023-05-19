Трое жителей Самарской области пытались вывезти в Пензу 12 мешков с живыми раками

Полицейские обнаружили несколько тысяч раков. Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

Жители Самарской области попались на незаконной добыче раков. Они планировали вывезти крупную партию в Пензу, но их задержали полицейские. Информацию сообщили в Сызранском ЛО МВД РФ на транспорте.

Все случилось в апреле 2023 года. Транспортные полицейские остановили в Сызрани автомобиль, в багажнике которого находилось 12 мешков с живыми раками. Выяснилось, что водитель занимается частными перевозками. Ранее его наняли трое жителей региона, чтобы он вывез раков в Пензу. Из машины изъяли 3 808 раков.

Позднее удалось выйти на подозреваемых. Предположительно, они занимались незаконной добычей в Саратовском водохранилище. Деятельность начали еще в 2021 году: добытых раков они продавали оптовым покупателям в Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти и Пензе.

В рыбацком стане и дома у браконьеров изъяли более 60 штук многозаходных ловушек и иные рыболовные принадлежности. По GPS-трекерам, изъятым у подозреваемых, полицейскими в акватории Волги были обнаружены более 70 мест, где было установлено 319 раколовок. Оттуда изъято 3 967 раков.

Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Отмечается, что всех раков выпустили обратно в водоем.