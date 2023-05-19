В Тольятти завершается строительство школы на 1600 мест

На днях ход работ оценил председатель правительства региона Виктор Кудряшов Фото: правительство Самарской области

В Тольятти продолжается строительство школы на 1600 мест. Работы уже подходят к завершению. На днях их ход оценил председатель правительства губернии Виктор Кудряшов.

Новая школа возводится в Автозаводском районе. Сейчас в помещении идет расстановка мебели и оборудования, монтажные работы. На учреждения организованы площадка для торжественных мероприятий на 800 мест, зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная и хозяйственная зоны. Столовая рассчитана на 800 мест, а 25-метровый бассейн готов принять спортсменов.

– Работы здесь фактически завершены, уверен, что мы сможем ввести его в эксплуатацию в срок. В Тольятти откроется самая большая и современная школа, которая очень нужна Автозаводскому району, – отметил председатель областного правительства.

В рамках поездки Виктор Кудряшов также посетил площадку строящейся второй очереди Тольяттинской набережной. Сейчас на объекте полным ходом идет строительство, в котором занято более сотни рабочих.

В дальнейшем в городе появится третья очередь набережной – она разместится на участке берега от пирса до восточного пляжа включительно. Ее строительство запланировано на 2024 год.