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НовостиОбщество19 мая 2023 17:34

Парусная регата пройдет на юбилейном Грушинском фестивале в 2023 году

Мероприятие будет посвящено 50-летию мероприятия
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Регистрация участников состоится 29 июня. Фото: grushinfestival.ru

Регистрация участников состоится 29 июня. Фото: grushinfestival.ru

Этим летом участников Грушинского фестиваля ждет еще одно увлекательное мероприятие. В честь 50-летия фестиваля на Волге состоится парусная регата. Информацию сообщили организаторы.

– Приглашаем к участию экипажи крейсерских яхт и разборных туристских плавсредств – всех, кто влюблен в свежий волжский ветер и брызги воды среди жаркого лета, – отмечают в пресс-службе Грушинского фестиваля.

Регистрация участников и заезд состоится с 29 по 30 июня. Сама регата пройдет 1 июля 2023 года. Организаторы отмечают, что планируют провести не менее 3 коротких гонок.

Ознакомиться с положением мероприятия можно здесь.