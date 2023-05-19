Самарцев приглашают к участию в онлайн-флешмобе #дорогабезтрагедии

Для того, чтобы снять участником, нужно снять видео о соблюдении ПДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается флешмоб #дорогабезтрагедии. Его организатором выступает ГУ МВД по Самарской области. Участие в мероприятии принимают спортсмены, медработники, дальнобойщики, профессиональные автогонщики, ветераны – все, кому небезразлична безопасность на дорогах.

– В своих видеообращениях они призывают участников дорожного движения не нарушать законы дороги, беречь жизнь, уважать других участников дорожного движения и строго соблюдать правила дорожного движения, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Для того, чтобы стать участником флешмоба, необходимо записать короткое видео, в котором озвучить свой эмоциональный призыв к неукоснительному соблюдению ПДД. Отправить его можно в официальную группу регионального ГУ МВД в соцсети «Вконтакте».