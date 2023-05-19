В Самаре усилят работу общественного транспорта в день матча «Крыльев Советов» и «Урала»

К стадиону будет подан дополнительный состав транспорта Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В воскресенье, 21 мая 2023 года, на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч между «Крыльями Советов» и «Уралом». Команды встретятся в 15:00. Для удобства болельщиков власти решили усилить работу общественного транспорта. Информацию сообщили в мэрии.

На конечной остановке «Самара Арена» пассажиров будут ждать дополнительные трамваи №11 и №12. К остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» подадут дополнительные автобусы № 1, 23 34, 41, 47. Они проследуют в сторону проспекта Кирова. На остановку «Улица Дальняя» приедут автобусы № 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

В администрации также отмечают, что перекрывать дороги на примыкающей к стадиону территории не планируется.