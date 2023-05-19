В Самарской области наградили победителей конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

Торжественная церемония состоялась 18 мая. Фото: региональное отделение партии "Единая Россия"

В Самарской области подвели итоги регионального этапа конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Участие в нем приняли 156 школьников в возрасте от 10 до 12 лет – это 39 команд из городов и муниципалитетов губернии.

Участники рассказывали о том, как правильно оказывать первую медицинскую помощь, показывали навыки управления велосипедом в автогородке и выполняли ряд других упражнений.

– Чтобы стать участником этого конкурса, пришлось основательно подготовиться. Главное – то, что я знаю правила дорожного движения, и понимаю, как важно их соблюдать, – рассказал участник команды из школы №9 города Жигулевска.

Торжественное награждение победителей состоялось 18 мая 2023 года в оздоровительном комплексе «Березка» Ставропольского района. Сертификаты участников, призы и подарки победителям вручил координатор проекта «Единой России» «Безопасные дороги» в Самарской области Алексей Степанов.

– Ребята активно участвуют в конкурсных программах, приобретают новые знакомства, но, главное, они формируют жизненно важные навыки, которые помогут школьникам стать полноправными, сознательными и думающими участниками дорожного движения, – отметил Алексей Степанов.

По итогам 2-е и 3-е места поделили учреждение дополнительного образования «Планета» из Тольятти и школа № 9 из Жигулевска. Победителем была признана школа №58 г. Тольятти.