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НовостиОбщество20 мая 2023 6:11

В Самаре памятник Кирову внесли в список культурного наследия

Узнали подробности
Анастасия ЗУБКОВА
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства Самарской области

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства Самарской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Список культурного наследия областной столицы пополнился новым объектом. Об этом рассказали на официальном сайте правительства Самарской области.

Речь идет о памятнике Кирову, что находится в Самаре.

-Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Кирову Сергею Мироновичу», расположенному по адресу: г. Самара, площадь им. С.М. Кирова, согласно приложению к настоящему приказу, - говорится в соответствующем документе.