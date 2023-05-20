В Самаре памятник Кирову внесли в список культурного наследия

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Список культурного наследия областной столицы пополнился новым объектом. Об этом рассказали на официальном сайте правительства Самарской области.

Речь идет о памятнике Кирову, что находится в Самаре.

-Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Кирову Сергею Мироновичу», расположенному по адресу: г. Самара, площадь им. С.М. Кирова, согласно приложению к настоящему приказу, - говорится в соответствующем документе.