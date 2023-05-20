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НовостиОбщество20 мая 2023 6:50

В Самарской области с 20 по 24 мая сохранится пожарная опасность лесов 4 класса

Объявлен желтый уровень
Анастасия ЗУБКОВА
Жителям губернии запрещено посещать леса

Жителям губернии запрещено посещать леса

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Местами в 63 региона сохранится высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Как известно, высокая пожарная опасность лесов 4 класса сохранится в период с 20 по 24 мая 2023.

-В регионе установилась сухая жаркая погода. В связи с этим возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности, - отметили в ведомстве.

В ГУ МЧС также напомнили: при отчленит 4 и 5 классов пожарной опасности местным жителям запрещено посещать леса.