В Самарской области с 20 по 24 мая сохранится пожарная опасность лесов 4 класса

Жителям губернии запрещено посещать леса
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Местами в 63 региона сохранится высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Как известно, высокая пожарная опасность лесов 4 класса сохранится в период с 20 по 24 мая 2023.
-В регионе установилась сухая жаркая погода. В связи с этим возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности, - отметили в ведомстве.
В ГУ МЧС также напомнили: при отчленит 4 и 5 классов пожарной опасности местным жителям запрещено посещать леса.