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НовостиОбщество20 мая 2023 7:12

На набережной Самары ставят рекорд России по самому большому панно из пластиковых крышек

Узнали подробности
Анастасия ЗУБКОВА
После завершения сбора крышки отправят на переработку планируемый размер мозаики — 12х4,5 м

После завершения сбора крышки отправят на переработку планируемый размер мозаики — 12х4,5 м

Фото: Ольга НОВИКОВА

В субботу 10 мая в областной столице местом притяжения жителей стала самарская набережная. Там собираются поставить рекорд России по самому большому панно из пластиковых крышек.

Известно, заявка в книгу рекордов России уже зарегистрирована. Так, планируемый размер мозаики — 12х4,5 м, а действующий на сегодня рекорд составляет 16,65 кв. м. Участниками мероприятия стали волонтеры проекта «Вторсырье на благотворительность» в рамках Зеленого Марафона и Дня Волги.

После завершения сбора панно крышки соберут в мешки и отправят на переработку.