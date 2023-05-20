На набережной Самары ставят рекорд России по самому большому панно из пластиковых крышек

После завершения сбора крышки отправят на переработку планируемый размер мозаики — 12х4,5 м Фото: Ольга НОВИКОВА

В субботу 10 мая в областной столице местом притяжения жителей стала самарская набережная. Там собираются поставить рекорд России по самому большому панно из пластиковых крышек.

Известно, заявка в книгу рекордов России уже зарегистрирована. Так, планируемый размер мозаики — 12х4,5 м, а действующий на сегодня рекорд составляет 16,65 кв. м. Участниками мероприятия стали волонтеры проекта «Вторсырье на благотворительность» в рамках Зеленого Марафона и Дня Волги.

После завершения сбора панно крышки соберут в мешки и отправят на переработку.