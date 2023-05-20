Самарская область впервые объединила представителей всех 15 НОЦ России

Фото: Светлана Осьмачкина

Самарская область впервые собрала на одной площадке представителей всех 15 научного-образовательных центров мирового уровня (НОЦ), созданных в России по поручению президента Владимира Путина.

Как известно, в течение трех дней на территории 63 региона будут прорабатывать вопросы дальнейшего развития НОЦ до 2030 года.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский приняли участие на открытии масштабного семинара-совещания.

-В течение нескольких дней, пока длится наше мероприятие, предстоит детально проанализировать все практики, которые были наработаны в предыдущий период, и предельно четко определить вектор дальнейшего развития научно-образовательных центров мирового уровня, – отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул: сейчас главная задача — перенастроить работу центров под экономические вызовы, с которыми столкнулись региона и вся страна в целом.

-Глава государства поставил перед нами задачу обеспечить технологический суверенитет – не только импортозамещение зарубежной продукции. Конечно, этот вызов сейчас со всей актуальностью стоит и перед НОЦ, потому что именно научно-образовательные центры призваны стать драйверами технологического развития страны, – заявил Дмитрий Азаров.

Во время дискуссии замминистра отметил важность проведения такого семинара-совещания, где каждый НОЦ может рассказать об итогах своей работы и поделиться планами по реализации программ и проектов. По словам Дениса Секиринского, научно-образовательные центры прежде всего должны быть нацелены на пространственное и научно-технологическое развитие всей страны и регионов в частности. В этом случае, считает он, не должно быть соперничества и конкуренции между всеми созданными НОЦ.

Заместитель директора департамента перспективных программ и проектов «Сфера» ГК «Роскосмос» Оксана Вольф рассказал об успешном опыте работы Госкорпорации с научно-образовательным центром «Инженерия будущего». Напомним, Роскосмос является одним из ключевых индустриальных партнеров НОЦ, созданного в Самарской области.

Представитель ГК «ЭФКО» Екатерина Журавлева обратила внимание на важность подготовки кадров — как для науки, так и для производства, параллельно решая вопросы развития новых технологий.

-Научно-образовательные центры должны отвечать запросам бизнеса, – отметила Екатерина Журавлева.

Также она привела пример успешного сотрудничества с Самарской области и НОЦ «Инженерия будущего» в создании производства беспилотных летательных аппаратов.

По мнению некоторых участников семинара-совещания, научно-образовательные центры должны стать площадкой трансфера технологий. Другими словами, должна быть «полка» с готовыми продуктами для реализации, интересными для бизнеса. В то же время, и бизнес должен стать одним из заказчиков технологий. Используя различные инструменты государственной и частной поддержки, будут рождаться современные опережающие технологии.

Кроме того, это сократит время от рождения самой идеи проекта до серийного производства.

Генеральный директор Института регионального развития – управляющей компании НОЦ «Инженерия будущего» Ольга Михеева подчеркнула значимость того факта, что семинар-совещание о развитии научно-образовательных центров мирового уровня на период 2025-2030 годов проходит в Самарской области.

По словам Ольги Михеевой, Губернатор уделяет особое внимание не только созданному в регионе научно-образовательному центру. Она напомнила, что Дмитрий Азаров обобщал опыт всех российских НОЦ на Госсовете при Президенте в 2021 году.