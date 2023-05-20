В Самарской области произошло смертельное ДТП

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области в жуткой аварии погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Все случилось рано утром в субботу 20 мая 2023 в Волжском районе на 5 километре автомобильной дороги «Обход г. Самара» от автодороги М-5 «Урал». Там, по данным правоохранителей, произошло столкновение двух автомобилей — Lada Kalina под управлением 58-летнего водителя и Mitsubishi, за рулем которого был 22-летний шофер.

-Водитель автомашины Mitsubishi выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с легковым отечественным автомобилем, который двигался в направлении г. Новокуйбышевск, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки скончался на месте. Кроме того, двоих пассажиров, из которых один — ребенок, госпитализировали в медицинское учреждение.

На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.