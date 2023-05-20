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НовостиОбщество20 мая 2023 8:51

В Самаре хотят снести 11 аварийных домов

На эти цели планируют выделить почти 52 миллиона рублей
Анастасия ЗУБКОВА
Конкурс продлится до 25 мая, а результаты объявят 29 числа

Конкурс продлится до 25 мая, а результаты объявят 29 числа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице губернии собираются снести 11 аварийных домов. На демонтаж непригодных для жилья построек власти Самары планируют выделить около 52 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Как известно, департамент управления имуществом Самары ищет подрядчика для сноса 11 аварийных домов в разных районах города:

- ул. Вилоновская, 48;

- ул. Чернореченская, 8, корпус 5,

- ул. Сергея Лазо, 10 и 14;

- ул. Солдатская, 11;

- пос. Мехзавод, ул. ВСЧ, 5 литера Ж;

- ул. Ивана Булкина, 36а;

- ул. Ленинградская, 97, литера Б;

- ул. Алексея Толстого, 42-44, литера внутренняя К;

- ул. Степана Разина, 88, литера Г;

- ул. Алексея Толстого, 12-14, литера Г.

На работы по демонтажу исполнителю дается три месяца. Конкурс продлится до 25 мая, а результаты объявят 29 числа.