Жители Самары заметили в небе странный объект

Фото: СамараДТП

В субботу утром 20 мая жители областной столицы заметили в небе странный объект. Очевидцы поспешили рассказать о находке в социальных сетях и поделились фото.

-Что летает над городом? Следа, как от самолета, нет. Да и летит ниже и быстрее, - написал автор поста.

По снимку, конечно, мало, что понятно. В небе можно рассмотреть лишь белую точку. Но в комментариях под фото интернет-пользователи стали оставлять самые необычные предположения.

-Ну не НЛО же? Квадрокоптер, наверное, - пишет местный житель.

-Это вроде дирижабль. Рейды же должны были проводить, - уверяет волжанин.

Собралось и мнение, что это — простой полиэтиленовый пакет. Но все-таки первое место за гипотезу забирает самарец Александр. Обогнать его креатив вряд ли получится.

-Что-то происходит с экологией. Это Юпитер и мы его теперь будем видеть!