Житель Самарской области украл деньги отца и потратил их на выпивку

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники уголовного розыска поймали подозреваемого в грабеже. Потерпевший обвиняет в случившемся родного сына. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как известно, 58-летний житель Жигулевска обратился в дежурную часть с жалобой. По словам мужчины, деньги у него украл его совершеннолетний сын.

По информации стражей порядка, между задержанным и потерпевшим возник конфликт. Хозяин дома никак не мог усмирить сына и его друзей. Шумная компания распивала спиртные напитки на кухне и не собиралась уходить.

На очередной замечание 22-летний парень не среагировал. Горе-сын выхватил у своего отца кошелек и покинул квартиру, прихватив товарищей.

-В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали безработного, ранее судимого 22-летного молодого человека на одной из улиц города. Подозреваемый признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что похищенные деньги потратил на покупку алкоголя и продуктов для продолжения застолья, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области

В настоящее время в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления — «Грабеж» (ч. 1 ст. 161 УК РФ).