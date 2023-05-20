В Самарской области водитель насмерть сбил косулю и скрылся

Фото: Происшествия Тольятти

В Самарской области автомобилист сбил косулю и скрылся. Об этом рассказали интернет-пользователи в социальных сетях и поделились кадрами с места произошедшего.

Как известно, все случилось ранним утром в субботу 20 мая 2023 на автодороге «Тольятти - Ташелка». По словам автора поста, водитель с места ДТП скрылся.

-Даже и непонятно, что это была за машина. Проезжал мимо в 5 утра, - говорится в посте.

На кадрах видно, тело животного лежит на обочине. Возможно, косулю отбросило с дороги от сильного удара при столкновении. На асфальте видны следы крови.