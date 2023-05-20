В Самаре появились «бессмертные» пешеходы в мае 2023

Фото: СамараДТП Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В столице губернии заметили «бессмертных пешеходов». О нарушителях ППД очевидцы рассказали в социальных сетях и поделились снимком.

В Самаре автолюбители встретили на проезжей части двух пешеходов, которые решили пересечь проезжую часть на «красный». Инцидент произошел на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко.

На кадрах видно, молодые люди не стали дожидаться разрешающего сигнала светофора и рванули на другую сторону дороги. Один из товарищей вовремя опомнился и остановился перед носом проезжающего по проезжей части автомобиля. Второй парень буквально пролетел по зебре и чудом остался жив.

Поведение пешеходов вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Под постом собралось большое количество комментариев.

-Добегаются как-нибудь!

-Выйти и уши оторвать за такие проделки.

-Вчера таких же чуть на капоте не прокатил. Любители на красный пробежать…