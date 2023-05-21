Многие самарцы вышли на субботник в День Волги

Горожане приняли участие в марафоне. Фото: мэрия

В Самаре «Марафон рек» прошел 20 мая 2023 года. В День Волги многие горожане приняли участие в масштабном субботнике.

По информации городской администрации, в день празднования было организовано сразу несколько волонтерских экологических акций. Одной из локаций, где проведи уборку, стал берег под Загородным парком. Перед работами на территории состоялось торжественное открытие, посвященное марафону. На участке организовали фотозону, провели мастер-классы и экоквесты.

Также акция прошла на самарской набережной и в Красноглинском районе. Профильный департамент предоставил горожанам перчатки, пешки и другие расходники. Мусор планируют утилизировать на полигонах.