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НовостиОбщество21 мая 2023 6:45

Самарский врач-травматолог рассказал, как обезопасить детей

Чаще всего дети получают повреждения дома
Алена ПРОВКИНА
Врачи рассказали, как избежать травм

Врачи рассказали, как избежать травм

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области врач-травматолог Федор Баранов рассказал родителям, как обезопасить детей от повреждений. Летом риск получения травмы возрастает.

По информации министерства здравоохранения региона, на первом месте по количеству повреждений – дом. Пациентов госпитализируют в педиатрический стационар, в котором им диагностируют переломы костей. В детский травматологический пункт чаще обращаются с ушибами и растяжениями нижних конечностей. Также, в отделения часто обращаются с черепно-мозговыми травмами. Это нередкое явление у детей дошкольного возраста и у малышей до года.

Родителям рекомендуют учить ребенка безопасности с рождения. Необходимо показывать малышам, что можно, а что нельзя, приобрести насадки на острый углы, установить безопасные фиксаторы на дверки шкафа и блокираторы розеток.