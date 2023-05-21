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НовостиОбщество21 мая 2023 7:01

Самарцам рассказали о болезни, вызывающей сыпь на теле

Расшифрован возбудитель болезни
Алена ПРОВКИНА
Жителям рассказали о возбудителе болезни

Жителям рассказали о возбудителе болезни

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали об очередном циклическом подъеме заболеваемости корью. Подобные подъемы происходят каждые 4-6 лет.

По информации Роспотребнадзора, увеличение количества больных связано с накоплением граждан, не имеющих иммунитета кори. Первые случаи импортированы в страны еще в январе прошлого года. Ученые расшифровали преобладающий геновариант вируса кори. Похожие штаммы вируса выявлены также в Швеции и США. Знание генотипа позволит проследить его циркуляцию.

При этом, принадлежность вируса к генотипу или подтипу не будет влиять на клиническое течение заболевания и на степень заразность.