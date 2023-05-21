Глава Самары приняла участие в акции «Ночь музеев»

Глава Самары приняла участие в акции. Фото: мэрия

В Самаре прошла Всероссийская акция «Ночь музеев». Темой этого года стало «История и истории».

По информации городской администрации, музеи, библиотеки, образовательные центры, арт-пространства, творческие кластеры подготовили для самарцев специальную программу. К акции присоединилось более 60 площадок. Один из музеев посетила глава города Елена Лапушкина. В музее Эльдара Рязанова прошел концерт-спектакль «10 лет на двоих».

«Ночь музеев» также продолжился в городских парках и скверах. Музыкальный вечер завершил концерт «Басы на Волге».