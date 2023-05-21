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НовостиОбщество21 мая 2023 9:36

В Самарской области служебная собака помогла задержать женщину-наркоторговца

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Собака помогла задержать подозреваемую. Фото: ГУ МВД по региону

Собака помогла задержать подозреваемую. Фото: ГУ МВД по региону

В городе Тольятти Самарской области на КПП «Рубеж» сотрудники правоохранительных органов задержали женщину-наркоторговца. Злоумышленница пыталась перевести запрещенные вещества.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, инспекторы остановили отечественный автомобиль. Служебная собака проявила особый интерес к двери, за которой сидела подозрительная пассажирка. Полицейские проверили документы женщины и досмотрели автомобиль. Оказалось, подозреваемая прятала в своей сумке наркотические вещества.

Задержанную доставили в отделение полиции, которая призналась, что купили вещества в интернете для собственного потребления. В отношении женщины возбуждено уголовное дело .