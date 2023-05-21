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НовостиОбщество21 мая 2023 10:08

Ежов и Писарский выйдут в стартовом составе «Крыльев Советов» на матч с «Уралом»

Команды из Самары и Екатеринбурга назвали составы на матч 21 мая 2023
Евгений ЕГОРОВ
Владимир Писарский вернулся в стартовый состав «Крылья». Фото: ПФК «Крылья Советов»

Владимир Писарский вернулся в стартовый состав «Крылья». Фото: ПФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» и «Урал» опубликовали стартовые составы на матч 21 мая 2023.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Гарре, Бабкин, Витюгов, Ежов, Цыпченко, Писарский.

- В стартовый состав вернулся Роман Ежов, в заявке – Фернандо Костанца, Александр Коваленко и Дмитрий Иванисеня, восстановившиеся от повреждений, - отмечает пресс-служба «Крыльев Советов».

«Урал»: Помазун, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Каштанов.

Матч начнется в 15 часов по самарскому времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».