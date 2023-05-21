В Самарской области внесут изменение в расписание нескольких электричек в мае и июне 2023 года

В регионе изменится расписание электричек Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самарской области из-за капитального ремонта изменят расписание сразу нескольких электричек. Корректировки начнут действовать в мае и июне 2023 года.

Согласно опубликованным данным Самарской пригородной пассажирской компании, работы проведут на перегоне Тургеневка – Кинель 23, 24, 25, 26, 30, 31 мая и 1, 2 июня 2023 года. В частности, изменится расписание пригородных поездов №7509 Похвистнево-Самара, №7520 Самара-Новоотрадная, №6519 Похвистнево-Самара, №6528 Самара-Похвистнево.

Помимо этого, отменяются пригородные поезда №7504, №7510, №7503. Вся подробная информация указана на официальном сайте.