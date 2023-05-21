Самарская область попадет в зону повышенного солнечного излучения в конце мая

Самарцам следует нанести на кожу солнцезащитный крем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область вновь попадет в зону повышенного солнечного излучения в конце мая текущего года. В регионе ожидается увеличение вспышек УФИ 22 и 23 мая.

По информации Лаборатории солнечной астрономии, в последнее время солнце показывает слишком сильную активность. Подобная ситуация говорит о повышенном рентгеновском излучении. Горожанам лучше обезопасить себя и нанести на кожу солнцезащитный крем, надеть солнцезащитные очки и одежду с длинным рукавом.

Напомним, также в регионе с 20 по 24 мая сохранится высокая пожароопасность лесов. Горожанам не следует разводить костры на природе