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НовостиОбщество21 мая 2023 12:28

Самарская область попадет в зону повышенного солнечного излучения в конце мая

В небе ожидается много вспышек
Алена ПРОВКИНА
Самарцам следует нанести на кожу солнцезащитный крем

Самарцам следует нанести на кожу солнцезащитный крем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область вновь попадет в зону повышенного солнечного излучения в конце мая текущего года. В регионе ожидается увеличение вспышек УФИ 22 и 23 мая.

По информации Лаборатории солнечной астрономии, в последнее время солнце показывает слишком сильную активность. Подобная ситуация говорит о повышенном рентгеновском излучении. Горожанам лучше обезопасить себя и нанести на кожу солнцезащитный крем, надеть солнцезащитные очки и одежду с длинным рукавом.

Напомним, также в регионе с 20 по 24 мая сохранится высокая пожароопасность лесов. Горожанам не следует разводить костры на природе