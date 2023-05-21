Алевтина Бухнер из Самары стала лучшим просветителем в сфере digital

Алевтина Бухнер признана лучшим просветителем. Фото: пресс-служба Российского общества "Знание"

От Самарской области на финал конкурса «Лиги Лекторов» были отправлены сразу три представителя. Алевтина Бухнер стала лучшим просветителем в сфере digital.

Заместитель директора Малой академии государственного управления Алевтина Бухнер была в тройке лидеров из региона. В большинстве городов полуфиналы проходили не один день. Самым длительным был московский полуфинал. Церемония награждения победителей состоялась в Москве 18 мая 2023 года.

Лучшими просветителями стали 50 взрослых и 20 юных представителей регионов. Каждому из победителей вручен шунгитовый куб, сертификат на туристическую поездку и денежный приз.