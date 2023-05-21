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НовостиОбщество21 мая 2023 13:17

«Крылья Советов» разгромили «Урал» и выбрались из зоны стыков

Матч завершился со счётом 3:0 в пользу самарской команды
Евгений ЕГОРОВ
Гленн Бейл открыл счёт в матче с "Уралом" красивым дальним ударом

Гленн Бейл открыл счёт в матче с "Уралом" красивым дальним ударом

21 мая 2023 года на стадионе «Солидарность Арена» самарские «Крылья Советов» встречались с екатеринбургским «Уралом». Матч завершился победой самарской команды со счётом 3:0.

Счёт открыл в самом конце первого тайма Гленн Бейл. На 52-й минуте Дмитрий Цыпченко удвоил результат. Вскоре защитник «Урала» сбил в своей штрафной Максима Витюгова, и Бенхамин Гарре с пенальти забил третий мяч. Благодаря этой победе «Крылья Советов» выбрались из зоны стыковых матчей, опустив туда воронежский «Факел».

Следующий матч у «Крыльев» как раз в Воронеже. Он состоится через неделю, в воскресенье, 28 мая.