В Самаре из-за серьезной аварии пострадал 7-летний ребенок

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре женщина-водитель иномарки не уступила дорогу автомобилю. В результате аварии пострадал несовершеннолетний.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарская области, 31-летняя женщина ехала по улице Ново-Садовой, совершая маневр, автолюбительница не уступила дорогу и столкнулась с «Toyota Corolla». За рулем последнего находился молодой водитель. В результате столкновения, пострадал 7-летний пассажир автомобиля «Kia Ceed».

В отношении женщины собраны административные материалы. Сотрудники госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.