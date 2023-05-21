В Самаре из-за серьезной аварии пострадал 7-летний ребенок

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре женщина-водитель иномарки не уступила дорогу автомобилю. В результате аварии пострадал несовершеннолетний.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарская области, 31-летняя женщина ехала по улице Ново-Садовой, совершая маневр, автолюбительница не уступила дорогу и столкнулась с «Toyota Corolla». За рулем последнего находился молодой водитель. В результате столкновения, пострадал 7-летний пассажир автомобиля «Kia Ceed».
В отношении женщины собраны административные материалы. Сотрудники госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.