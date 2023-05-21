Самарцы назвали главный источник стресса на работе

Самарцы рассказали о причинах стресса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали об источнике стресса на работе. Одна из главных проблем – нестабильный климат в отношениях с руководителем.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, по мнению опрошенных горожан, главным фактором стресса на работе является плохое отношение к подчиненным. Так считают 19% респондентов. Еще 15% самарцев признались, что испытывают стресс из-за коллег, а 10% - непрофессионализм руководство и сослуживцев.

Помимо этого, низкий уровень заработка нервирует 6% опрошенных. По 5% испытывают стресс из-за некорректных задач и сроков.