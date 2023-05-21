24 мая состоится заседание Высшей квалификационной коллегии судей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи отказали Александру Хинштейну в возбуждении уголовного дела на председателя Шестого кассационного суда в Самаре

Причиной проверки стало заявление Александра Хинштейна в своих соцсетях о том, что руководитель судебного органа арендовал автомобиль Toyota Sequoia. При этом, арендодателем выступала компания Александра Курылина. Депутат ГосДумы считает, что использование автомобиля коммерческой структуры может быть нарушением антикоррупционных норм.

Сотрудники следственного комитета проверили документацию и законность передачи автомобиля. По результатам проверки следствие не обнаружило состава преступления в действиях Александра Ефанова и Александра Курылина. В возбуждении уголовного дела было отказано.

При этом, Александр Курылин обратился к председателю СУ СК России и заявил о клевете. Уже 24 мая текущего года состоится заседание Высшей квалификационной коллегии судей, на которой рассмотрят итоги работы комиссии ВКС