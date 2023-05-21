В Самаре многие руководители положительно реагируют на смайлы в резюме

Не все работодатели положительно относятся к эмодзи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре каждый четвертый работодатель положительно относится к смайлам в резюме. Представители компаний приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, большинство рекрутеров спокойно относятся к смайлам и эмодзи в резюме. Так ответили 64% опрошенных. Только каждый десятый работодатель негативно относится к такому написанию писем. При этом, 7 из 10 работающих самарцев признаются, что используют смайлы и эмодзи по рабочим вопросам.

Такие «вольности» не приемлют 30% опрошенных. В целом, отношение к эмодзи в рабочей переписке по большей части нейтральное.