В Самаре задержали подозреваемую в массовой аварии

Автолюбительница скрылась с места ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре женщина-водитель иномарки ехала по проспекту Кирова, устроила массовую аварию и скрылась с места преступления. Правоохранителям удалось задержать подозреваемую.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в дневные часы водитель «Mitsubishi Pajero» ехала по двору проспекта Кирова. Напротив жилого дома не обеспечила контроль за автомобилем и столкнулась с припаркованной иномаркой «Volkswagen Jetta», которая от удара врезалась в «Opel Astra». После аварии нарушительница скрылась.

Сотрудники полиции смогли отыскать подозреваемую. Женщина призналась, что пыталась спрятать автомобиль после аварии.