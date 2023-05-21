В Самаре директор строительной компании не выплатил сотрудникам более 270 тысяч рублей

Сотрудник не получал деньги полгода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре директор строительной компании долгое время не выплачивал сотрудникам заработную плату. Теперь он предстанет перед судом.

По информации СУ СК России по Самарской области, в течение 6 месяцев сотрудник организации не выплатили заработную плату на общую сумму более 270 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью к правоохранителям. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора компании.

Доказательную базу уголовного дела передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Сопровождение по дело осуществляли сотрудники ГУ МВД России по региону.