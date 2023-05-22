Историко-краеведческий музей в Самарской области капитально отремонтируют за 10 млн рублей

Специалисты должны сохранить первозданный вид здания. Фото: национальныепроекты.рф

В 2023 году в Большечерниговском районе Самарской области сделают капитальный ремонт в историко-краеведческом музее. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Перечень работ включает в себя ремонт и утепление фасада, замену окон и дверей, электропроводка и отопления, а также внутренние отделочные работы. Уточняется, что специалисты должны сохранить первозданный вид здания.

Как отметили в районной администрации, общая сумма ремонта составляет около 10 миллионов рублей, а работы должны завершить к 29 сентября этого года. Музейный комплекс включает в себя двухэтажное здание, парк, военный мемориал, музей под открытым небом «Русский дом».

Также на территории представлена экспозиция «Ради жизни на земле», космическая площадка и фольклорное пространство «Арт-Амбар». Ремонт будет идти в рамках нацпроекта «Культура».