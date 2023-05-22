Жители Самары назвали связанные с работой страхи

А вот у 63% нет никаких страхов, связанных с работой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос SuperJob показал, что работающие жители Самары стали реже бояться увольнения. Сервис назвал и другие страхи горожан, связанные с работой.

Самым распространенным является потеря должности и источника доходов (11%). Также самарцы высказывали опасения по поводу задержки или невыплаты зарплаты (10%), называли страх не оправдать ожиданий и боязнь руководства (по 9%).

Еще работающие боятся недооцененности, нестабильности и банкротства компании (по 5%). В число джоб-фобий вошли и боязнь коллектива, опасения потерять здоровье на работе, страх переработок, невостребованности, выгорания.

Часть горожан боятся засидеться на одном месте, обмана со стороны работодателя, нехватки собственной квалификации, проверки контролирующих органов. А вот у 63% нет никаких страхов, связанных с работой.

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