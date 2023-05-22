Холодную воду отключат на 10 улицах в Самаре 23 и 25 мая 2023 года

Отключение воды запланировано на несколько часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жителям десяти улиц придется несколько часов посидеть без холодной воды. Подачу ресурса ограничат на время проведения плановых работ на сетях. Отключения возможны 23 и 25 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара».

Во вторник, 23 мая 2023 года, с 9:00 до 14:00 могут отключить холодную воду на улице Мориса Тореза, 144. С 9:00 до 19:00 без ХВС останутся жители домов по следующим адресам: ул. Калининградская, 9, 12-20, 26; ул. Фасадная, 2а ст1, 2а ст2, 2, 2а, 4-8; ул. Грозненская, 2к1, 2к3, 2к4, 4-10; ул. Зеленая, 5-17, 11а, 15а; ул. Стадионная, 1а, 1; ул. Кишиневская, 3, 4а, 5, 2-16; пер. Молодежный, 11 и 13; пер. Торговый, 13, 15.

В четверг, 25 мая 2023 года, с 9:00 до 16:00 не будет холодной воды на улице Белорусской, 75-85а, 89-97а, 101, 101а, 107а/б/в. Для жителей установят бойлер возле дома № 85а по улице Белорусской.

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