Высотки с недостаточным количеством парковок хотят построить рядом с Фабрикой-кухней в Самаре

Общественные обсуждения проводятся с 20 мая по 10 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начались общественные обсуждение по поводу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. В Октябрьском районе хотят построить высотки с недостаточным количеством парковочных мест.

Соответствующая информация размещена на сайте администрации Самары. Речь идет о земельном участке площадью 3411 кв. метров на проспекте Масленникова, 7А. Там планируется многоэтажная жилая застройка с 0,6 парковочным местом.

Общественные обсуждения проводятся с 20 мая по 10 июня. Подробнее с проектом может ознакомиться каждый желающий в холле первого этажа городского департамента градостроительства на ул. Галактионовской, 132.

Экспозиция проекта будет открыта с 27 мая по 3 июня. Она работает с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 и в пятницу с 9:00 до 16:00.

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