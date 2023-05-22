Страх возможного увольнения с работы есть у 11% самарцев и 15% тольяттинцев

Некоторые самарцы признались, что боятся не оправдать ожиданий руководства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области рассказали, какие страхи преследуют их из-за работы. Самой распространенной оказалась боязнь увольнения. Об этом заявили 11% самарцев и 15% тольяттинцев. Таковы результаты опроса, который провел сервис SuperJob.

На втором месте оказался страх из-за задержки или невыплаты зарплаты. Этого боятся 10% опрошенных из Самары и 13% - из Тольятти. Еще 9% самарцев страшатся не оправдать ожиданий руководства. По 5% респондентов из обоих городов заявили, что опасаются нестабильности и банкротства компании.

Среди других распространенных фобий, связанных с работой: боязнь коллектива, страх переработок или выгорания, опасения потерять здоровье, обман со стороны руководства, нехватка квалификации, проверки контролирующих органов и др.

Отметим, 6 из 10 опрошенных заявили, что у них нет страхов из-за работы (63%). При этом мужчины чаще заявляли об отсутствии фобий, а женщины — о страхе потерять работу или не справиться с задачами.

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