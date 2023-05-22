Выставка «Самарские наличники» завершает свою работу в музее-галерее «Заварка» в Самаре

Вход на лекции свободный с предварительной записью. Фото: пресс-служба музея

В Самаре в музее-галерее «Заварка» 24 мая и 31 мая пройдут заключительные лекции в рамках выставки «Самарские наличники». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Так, до 31 мая все желающие могут посмотреть изображения оконных обрамлений, резных деталей деревянных зданий. Помимо этого, экспозиция включает в себя подлинные элементы декора исторических домов и другие предметы, связанные с изготовлением и популяризацией наличников.

Вход на лекции свободный с предварительной записью в группе «Заварки». Краевед Александр Житков 24 мая с 19:00 до 20:00 прочитает лекцию о деревянных постройках Самары и Куйбышева «От крепости до речного вокзала».

А 31 мая с 19:00 до 20:00 краевед Олег Баулин расскажет про «Стилевое многообразие деревянного зодчества Самары». Следующая выставка в музее-галерее откроется в начале июня и будет посвящена утраченным деревянным постройкам Самары.

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