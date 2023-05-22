Полицейские задержали двух иностранцев-кладменов у заправки в Кировском районе Самары

Правоохранители обнаружили в тайниках почти 310 г наркотиков Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские при поддержке бойцов «Гром» задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Ими оказались уроженцы Узбекистана и Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчин задержали рядом с автозаправкой в Кировском районе. У одного из них при обыске нашли сверток с веществом белого цвета. Кроме того, у каждого из подозреваемых обнаружили телефоны, где были фото с координатами тайников-закладок на территории Самары. Правоохранители проехали по всем адресам и нашли там вещество белого цвета. Экспертиза показала, что это наркотики общей массой почти 310 г.

В отношении иностранцев возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские выявляют канал поставки запрещенных веществ в Самарскую область.

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